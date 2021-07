Parlamentar esteve na Casa da Criança e do Adolescente e no Zoológico Municipal de Volta Redonda

O vereador Antônio Régio, o ‘Lela’ (PSC) esteve em visita, nesta quarta-feira (30/06), à duas das quatro instituições beneficiadas por emendas parlamentares, inseridas por ele na Lei de Diretrizes Orçamento (LDO) de Volta Redonda, para o ano de 2022. O parlamentar esteve na Casa da Criança e do Adolescente, no bairro Vila Santa Cecília, e no Zoológico Municipal e entregou aos responsáveis a documentação comprobatória das emendas.

Na relação encaminhada pelo vereador Lela constam direcionamento de verbas e equipamentos para Policlínica da Mulher Dr. Júlio Pereira Gomes, no bairro Aterrado; a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Agostinho, e para a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), no bairro Vila Americana. Além disso, Lela direcionou recursos para execução de diversas obras em bairros da cidade, com destaque para Colorado, Conforto, Ponte Alta, Santa Inês, São João, Três Poços e Vila Americana.

Lela se encontrou, no início da tarde, com a coordenadora da Casa da Criança e do Adolescente, Francinele Ribeiro Viana, na sede da instituição, na Rua 21, na Vila Santa Cecília. O vereador conheceu as dependências e funcionários da instituição, fundada no mês de julho de 1996, e presidida por Guaraciara Pouzada de Lavor Lopes. “Muito grata essa oportunidade de conhecer de perto o trabalho maravilhoso desempenhado por todos. Conseguimos incluir esta emenda para auxiliar de alguma forma neste trabalho solidário e assistencial. Fico emocionado com a oportunidade de ajudar de alguma forma. Parabéns pelo trabalho incansável e importantíssimo para as crianças e adolescentes do Médio Paraíba Fluminense”, disse o vereador.

Por sua vez, Francinele agradeceu ao vereador pelo direcionamento dos equipamentos, por meio da emenda parlamentar, para garantir a continuidade dos trabalhos. “Estamos demasiadamente gratos pela lembrança da instituição. Nosso trabalho terá um salto ainda maior na qualidade dos atendimentos. Esses equipamentos serão ferramentas importantíssimas para que possamos dar continuidade aos trabalhos aqui na sede, e em outros setores, como no Projeto Curumim, que é desenvolvido no bairro Volta Grande”, explicou a coordenadora.

HISTÓRICO

A Casa da Criança e do Adolescente, fundada em 16 de julho de 1996, Organização Não Governamental, de direito privado, sem fins lucrativos e de natureza filantrópica, tem como parceiros principais a Pastoral da Criança, FIA/RJ – Fundação para a Infância e Adolescência, LOTERJ- Loteria do Estado do Rio de Janeiro – RIO SOLIDÁRIO.

Tem como finalidade estatutária assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à moradia, ao lazer, à convivência familiar e comunitária, defendendo-os de toda a forma de negligência, discriminação e violência, através de ações que os protejam de qualquer forma de discriminação e violência, garantindo-lhes os direitos citados na Constituição Brasileira e no Estatuto da Criança e do Adolescente. É reconhecida como Utilidade Pública Federal – Decreto nº 3.415 de 19 de abril de 2000; Utilidade Pública Estadual – Lei 857/99, e Utilidade Pública Municipal – Lei Municipal 3512/98.

A instituição presta atendimento de forma continua e planejada, executando programas e projetos de proteção social básica e especial, dirigidos a famílias e indivíduos, voltados para a defesa e efetivação de direitos socioassistenciais. O trabalho prevê a articulação com órgãos públicos e outros da sociedade civil organizada na defesa de direitos.

