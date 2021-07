Zoológico receberá equipamentos a partir de emenda de vereador Lela

Logo após, o vereador Lela seguiu para o Zoológico Municipal, que também foi beneficiado pelo parlamentar com emendas ao Orçamento Municipal. Ele foi recebido pelo coordenador do zoológico, o biólogo Jadiel Teixeira.

Para o zoo, Lela direcionou verbas para compra de equipamentos com a finalidade de aparelhar ainda mais a instituição, objetivando dar melhores condições de trabalhos aos funcionários. “Tenho a certeza de que, com a melhoria das condições de trabalho, o atendimento e a recepção aos visitantes será desempenhada com ainda mais qualidade”, avalia o vereador.

Os equipamentos em questão serão direcionados para o setor de veterinária do zoológico, e darão auxílio no atendimento aos animais expostos e aos que são recebidos para tratamento, bem como os que chegam vitimados por atropelamento e demais situações.

O coordenador do zoológico, Jadiel Teixeira agradeceu o apoio e o direcionamento da emenda que beneficia a instituição, e se colocou à disposição do parlamentar para qualquer esclarecimento que se fizer necessário sobre administração do espaço. “Agradecemos imensamente pela lembrança, pois buscamos sempre melhorar as condições para a recepção dos nosso visitantes e, principalmente, com a condição de tratamento aos animais aqui expostos. Obrigado Lela, por confiar em nosso trabalho e em nossos servidores públicos que aqui trabalham com extrema dedicação”, afirmou Jadiel.