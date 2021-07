O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta sexta-feira, no Rio Paraíba do Sul, no bairro Volta Grande II, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e soldados retiraram o corpo que foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Volta Redonda. Devido o adiantado estado de decomposição, ainda não há informação se o corpo é de um homem ou mulher.