. Nomeação do tenente-coronel da Polícia Militar Marcelo Ramos do Carmo aconteceu após visita do secretário Alexandre Valle à unidade feminina

O tenente-coronel da Polícia Militar Marcelo Ramos do Carmo é o novo diretor-geral do Departamento de Ações Socioeducativas (Degase). A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial desta sexta-feira (02/07). O militar substitui o major Márcio Rocha, exonerado hoje.

A nomeação aconteceu após a visita do secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, na Unidade Socioeducativa Feminina Professor Antônio Carlos Gomes da Costa – CENSE PACGC, na Ilha do Governador. Ele foi ao local onde está sendo apurada a denúncia de abuso sexual por parte de servidores.



Na mesma edição do D.O de hoje, também foram exonerados o diretor da unidade, Leonardo Lúcio de Souza, e o corregedor do Degase, Douglas Ultramar Lima.