Polícia Civil investiga caso do cachorro morto em Barra do Piraí

Policiais civis da delegacia de Barra do Piraí, comandada pelo delegado Rodolfo Atala, está investigando o caso de um cachorro que teria sido morto a facadas em Barra do Piraí.

Os donos do animal desconfiam de um adolescente que trabalha numa propriedade rural no distrito de Ipiabas. O registro foi feito na delegacia de Polícia de Barra do Piraí, pela dona do animal.

Segundo a mulher, o adolescente estava indo embora de bicicleta, quando o cachorro foi atrás do adolescente. Quando voltou já estava sangrando e morreu logo em seguida.