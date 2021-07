Município baixou idade para 45 anos ampliando a vacinação; primeiras doses foram aplicadas na Ilha São João nesta sexta-feira, dia 02

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou mais de seis mil pessoas contra a Covid-19 nesta sexta-feira, dia 02.

No drive-thru, o balanço inicial da secretaria aponta que mais de 5,6 mil pessoas acima de 45 anos receberam a primeira dose do imunizante, no drive-thru, na Ilha São João, sendo encerrado às 16h.

O restante do balancete é referente à vacinação de primeiras doses em grávidas, puérperas e lactantes, incluindo a aplicação de segunda dose que ocorreu nas Unidades de Saúde.

A prefeitura previa inicialmente a vacinação de pessoas a partir de 47 anos, entretanto, com a chegada de novas remessas de doses o município baixou ainda mais a idade ampliando a imunização para pessoas de 45 anos.