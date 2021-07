Barra Mansa vacina homens e mulheres de 47 anos neste sábado

Município dá sequência ao Plano de Imunização contra a Covid-19

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, dará continuidade ao plano de imunização contra a Covid-19 neste sábado (03), no Parque da Cidade, no Centro. Dessa vez, o público alvo da vacinação são homens e mulheres de 47 anos, gestantes, puérperas e lactantes em até 12 meses de idade. Não haverá repescagem neste dia.O horário será divido em dois, sendo de 08h às 12h para os nascidos de janeiro a junho, e de 12h às 16h para os nascidos de julho a dezembro. Para ser vacinado, é necessário a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência nominal atualizado. Para a segunda dose, basta levar o cartão de vacinação.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, explicou sobre a vacinação em Barra Mansa. “Estamos trabalhando com muita organização, vacinando em sistema drive-thru e também no Teatro, tudo aqui no Parque da Cidade. Essa centralização no controle das vacinas é muito importante para que não haja desperdício e nem intercorrências”, revelou.

Já nesta sexta-feira (02), foram imunizadas pessoas com 48 anos, além de gestantes, puérperas e lactantes. Mario Antônio, 48 anos, tomou a primeira dose e demonstrou muita esperança. “É um alívio ser vacinado. A organização está exemplar e tudo fluindo bem. Parabéns ao prefeito e sua equipe”, comemorou. Fotos: Paulo Dimas, Felipe Vieira e Divulgação