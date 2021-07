Hemonúcleo de Barra Mansa agradece doador voluntário pela colaboração

Em meio a períodos difíceis, doações espontâneas ajudam a manter o estoque da unidade

Frequentemente, o Hemonúcleo de Barra Mansa realiza captação de bolsas de sangue para completar seu estoque, que atende inúmeras unidades de saúde da região. Uma das partes mais importantes deste processo é a iniciativa de pessoas que se dispõem a contribuir com a causa. Durante 16 anos, de 2002 a 2018, José Paulino Pereira doou para o Hemonúcleo periodicamente de três em três meses e se tornou uma figura conhecida e reconhecida na unidade.

Após completar 69 anos, idade final para a captação de sangue, José Paulino começou a prestar serviço voluntário para o hemonúcleo. Em datas comemorativas, em que a unidade realiza ações para conseguir captar mais bolsas de sangue, José aproveita para se vestir a caráter e chamar atenção de novos doadores.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thais Mendes, agradeceu os trabalhos feitos pelo senhor José. “Apesar de não poder mais ser doador, devido à faixa etária, o Sr José Paulino ajuda muito o Hemonúcleo com o trabalho voluntário. Todas as ações que são realizadas no setor do grupo Doando Amor, o qual ele faz parte, sempre está presente conosco. Agradeço em nome da unidade por todo carinho, consideração e boa vontade em nos ajudar a buscar doadores espontâneos e regulares e também por nos ajudar a salvar vidas”, ressaltou.

Thais ainda falou sobre a importância de doações regulares. “Se tornar um doador regular ajuda a manter o estoque de urgência e emergência. Nós conseguimos aumentar 30% a quantidade de doadores espontâneos, mas precisamos conseguir mais, buscar mais doadores espontâneos e doadores que sejam regulares”.

O doador José Paulino Pereira, contou sobre sua experiência no Hemonúcleo nos últimos anos. “Doar sangue regularmente, para mim, era ajudar o próximo e ser ajudado também, pois com a minha doação eu amparava quatro pessoas. Agora com os trabalhos voluntários eu me sinto feliz de estar recebendo cada um que se dispõe a ir e de poder alegrar cada doador”.

Para doar e ajudar a unidade, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menor de idade só pode doar mediante autorização dos responsáveis. Deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar um ano após a realização da mesma.