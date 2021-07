Homem fica ferido ao pular de apartamento para fugir da polícia

Um homem, de 29 anos, ficou ferido ao pular de um apartamento para fugir do cerco policial na tarde deste sábado, por volta das 16h10min, no Condomínio Novo Horizonte, no bairro Itapuca, em Resende.

O homem estava no terceiro andar quando tentou a fuga. Os policiais agiram rápidos e conseguiram deter o suspeito que foi levado com ferimentos pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Emergência.

Com o suspeito foi apreendido uma pistola calibre 40. O registro foi registrado na Delegacia de Polícia, de Resende.