Cerimônia de posse dos novos representantes foi realizada nesta quinta-feira, dia 2 de julho, no Espaço Z, no Centro

Os novos representantes do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (Comutran) de Resende foram empossados no início da noite desta quinta-feira, dia 2 de julho, no Espaço Z, no Centro da Cidade. A cerimônia de posse, que teve início por volta de 18h, ocorreu após a nomeação dos novos conselheiros e seus respectivos suplentes, que foi feita pelo prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, por meio de Decreto Municipal. A solenidade contou com a presença do vice-prefeito, Geraldo da Cunha, o secretário municipal de Administração, Kaio Márcio Resende de Paiva, nomeado como presidente do Comutran, e o superintendente da Sumtran (Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito), Júlio César Barbosa da Silva, um dos titulares das cadeiras do Comutran.

O Comutran, criado pela Lei nº 2.085, de 16 de junho de 1998, é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema de Transporte Coletivo e Trânsito do Município de Resende, vinculado ao Departamento Municipal responsável pelos dois setores na cidade. Os integrantes do Conselho, que são representantes das diversas organizações da sociedade civil, terão mandato de dois anos, sendo possível uma recondução. O Comutran possui 28 cadeiras, de acordo com a legislação em vigor.

O presidente do Comutran, Kaio Márcio Resende de Paiva, destacou os principais papéis desempenhados pelo órgão.

— Entre as competências do Conselho está a promoção da gestão democrática e participativa do sistema de transporte. O Conselho também deve orientar, cooperar e exercer a fiscalização nos programas, projetos, diretrizes e planos referentes ao sistema de transporte. Tem o poder de estabelecer critérios para o atendimento de reivindicações dos munícipes. Outra função importante é definir diretrizes para a implantação do sistema de informação à população sobre o sistema de transportes. Ainda deve estabelecer critérios e acompanhar os procedimentos para a escolha dos membros da Comissão de Auditoria Anual nas empresas operadoras. Tem o papel de fiscalizar os atos da Administração Pública realizados pela Sumtran, tais como: atendimento às reclamações e pedidos da população; operação dos serviços de transporte coletivo; investimentos programados e novos planos; alteração no programa orçamentário; e fiscalização do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito. O órgão deve elaborar e aprovar seu regimento interno. Estabelecer requisitos para os procedimentos da Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) do Município de Resende faz parte das atribuições do Conselho – lembra.

NOVA COMPOSIÇÃO DO COMUTRAN

Os representantes do Governo Municipal são: Secretaria Municipal de Administração, Kaio Márcio Resende de Paiva como presidente; Secretaria Municipal de Governo/Sumtran, Júlio César Barbosa da Silva (titular) e Guilherme Nogueira (suplente); Secretaria Municipal de Governo, Jéssica Freitas da Silva (secretária executiva); Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Sérgio Ferreira Milward de Andrade (titular e Cláudia Miglioli Costa (suplente); Secretaria Municipal de Obras, Bruno Neves Teixeira (titular) e Vítor Moura Santos (suplente); Secretaria Municipal de Educação, José Rosino da Cunha (titular) e Nelson Alves Madeira (suplente); e Agência do Meio Ambiente do Município de Resende (Amar), Wilson Oliveira Ribeiro de Moura (titular) e Hildebrando Martini Júnior (suplente).

Representando a Câmara Municipal de Resende, foram nomeados Marcelo Serpa Salviano (titular) e Ronaldo de Mesquita Moreira (suplente).

Os membros não governamentais são: Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, Laurimiro Cordeiro de Souza (titular) e Nilton César Gomes Rocha (suplente); Sicomércio, Deyvison Carvalho Costa (titular) e Oriel Flecher Lopes (suplente); Sistema Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Maria do Carmo Silva Drumond Novaes 9titular) e Danilo dos Santos Dantas (suplente); CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Victor Sauerbronn Gonçalves (titular) e Renan Henrique Rodrigues Siqueira (suplente); Aciar (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Resende), Marcelo Cavalheiro Duarte (titular) e Rael Jawdat Ezzapa Ali (suplente); Transporte Urbano São Miguel de Resende Ltda., Rodrigo Ferreira Camargos (titular) e Ivanildo Ferreira da Silva Júnior (suplente); Ater (Associação do Transporte Escolar de Resende), Vera Lúcia Rodrigues Thaumaturgo (titular) e Gean Carlos dos Santos (suplente); e Associação dos Motoristas de Táxi de Resende, Flávio Paulino (titular) e Fábio Nunes Pereira Fonseca (suplente).

Os titulares e suplentes da Famar (Federação das Associações de Moradores e Amigos de Resende) são: Paulo César da Costa (titular) e Luís Otávio de Morais (suplente); Marcelo Alves da Silva (titular) e Valdene José Nogueira (suplente); Edson Luis da Silva (titular) e Mauri José de Freitas Lopes (suplente); Rui Siqueira Paiva (titular) e Antônio Gonçalves Coutinho (suplente); Cloves Antônio Alves (titular) e Marco Iran Bezerra (suplente); Alexandre Kennedy Andrade Filho (titular) e Adriano Carvalho de Sá (suplente); Jorge Herculano Fernandes da Silva (titular) e Suelen Cristine R. Fernandes da Silva (suplente); Rosilane Corrêa (titular) e Irene Nogueira dos Santos (suplente).

Representando os distritos de Resende: Associação de Moradores da Serrinha/Capelinha, Alex Ribeiro de Souza (titular) e Wagner Zanini (suplente); e Associação de Moradores de Engenheiro Passos, Elisane Martins dos Santos (titular) e Donizete Pacheco Veiga (suplente).