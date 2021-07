Um ônibus pegou fogo na tarde desta sexta-feira, na Rua Major Mario Salgueiro, no bairro Belvedere, em Barra do Piraí. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas.

O veículo foi destruído pelo fogo. Ninguém ficou ferido. O trânsito sofreu retenção até o final dos trabalhos dos bombeiros.