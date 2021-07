Polícia Militar prende suspeitos de roubo de carga de remédios

Policiais militares prenderam na sexta-feira, quatro jovens suspeitos de participação de roubo de um utilitário Fiat Uno transportando uma carga de remédios, em Barra Mansa.

O assalto ocorreu num posto de combustíveis às margens da Rodovia Presidente Dutra, na Vila Principal, em Barra Mansa. Os assaltantes estavam em dois veículo, Fiat Uno.

Um dos veículos utilizado no assalto, de cor prata, foi localizado numa borracharia, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. A carga foi recuperada no bairro Fazenda da Barra I, em Resende.