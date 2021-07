PRF prende motorista com carro clone na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em patrulhamento no início da tarde deste sábado por volta das 13h45min, quando abordou um veículo Chevrolet Onix, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O veículo era conduzido por um homem, de 41 anos, e a esposa estava no banco do carona. Ao verificar o CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo), a numeração não batia e os agentes identificaram indícios de falsificação. Após consultas, os agentes confirmaram se tratar de um documento falso.

Foi feita a inspeção minuciosa, sendo verificado que vários itens de identificação apresentavam indícios de adulteração. Os policiais não tiveram mais dúvidas de que se tratava de um veículo clone, identificando que se tratava de mesma marca/modelo/cor, mas que teria sido registrado/licenciado em Belo Horizonte, com registro de roubo em 16 de fevereiro de 2019, no Rio de Janeiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem por receptação e uso de documento falso. Foi verificado que o homem possui antecedentes criminais. O preso alegou que trabalha comprando e revendendo veículos; que havia comprado o Ônix, há pouco tempo, de um conhecido em Barra Mansa.

A ocorrência foi encaminhada para a DPF (Delegacia da Polícia Federal) em Volta Redonda para os procedimentos cabíveis.