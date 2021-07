Secretaria de Saúde garante que vacinas estavam dentro da validade

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, através da Coordenação de Imunização, informa que as validades das vacinas da AstraZeneca citadas em reportagens divulgadas pela imprensa, alegando que o município aplicou doses vencidas, não condizem com a verdade. As doses citadas, com vencimento no dia 14 de abril, foram aplicadas no município no dia 03 de abril, dentro do prazo de validade.

O Governo Federal enviou o lote com o vencimento próximo e tão logo chegou à cidade, já foi administrada imediatamente. A confirmação pode ser conferida nos cartões de vacinação com a comparação da data de imunização e com o número do lote que está registrado no documento.