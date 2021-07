Visita teve como objetivo conhecer a rede pública de acolhimento à mulher e levar a experiência como modelo para o município litorâneo

A Secretaria de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (Smidh) de Volta Redonda recebeu essa semana representantes da Coordenadoria Especial da Mulher de Paraty, município do litoral fluminense. O objetivo da visita foi conhecer a rede pública de atendimento e proteção à mulher do município, que é referência no Estado do Rio de Janeiro, e levar a experiência para o processo de implantação de políticas públicas para mulheres em Paraty.

Estiveram em Volta Redonda a coordenadora Especial da Mulher, Sílvia Remoissenet, que também preside o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paraty; Nanie Ribeiro, que atua na coordenadoria; e Jaqueline Coelho do Nascimento, que é membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Em dois dias, elas conheceram o trabalho da Smidh e do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM). Além de toda a rede de enfrentamento e atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar do município de Volta Redonda, que é Cidade Polo da Região, possuindo uma rede completa e consolidada para este público.

Na tarde de quarta-feira, dia 30, e na manhã de quinta-feira, dia 1º, o foco da visita foi o trabalho desenvolvido na Secretaria de Políticas para Mulher. As ações de acolhimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar através de serviços especializados como o CEAM, a Casa Abrigo Deiva Ramphini Rebello e a Patrulha Maria da Penha.

Na quinta-feira à tarde, o grupo conheceu alguns equipamentos da rede de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar do município como Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Conselho Tutelar, Policlínica da Mulher, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

A secretária de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos de Volta Redonda, Glória Amorim, recebeu o grupo da prefeitura de Paraty, juntamente com a Chefe de Gabinete da pasta, Juliana Rodrigues, e a coordenadora do CEAM, Júlia do Carmo.

“Em Volta Redonda, contamos com uma rede de proteção e atendimento bem estruturada, considerada a maior Rede do estado do Rio de Janeiro. Por isso, somos referência para outros municípios e temos o prazer de divulgar esta experiência. Quem ganha são as mulheres”, disse Glória Amorim, lembrando que, neste ano, já recebemos representantes de Vassouras e Porto Real com o mesmo objetivo.

Sílvia Remoissenet, a Silvinha, que coordena a pasta voltada para mulheres em Paraty, afirmou que leva na bagagem de volta exemplos a serem seguidos. “A experiência bem sucedida de Volta Redonda em relação às mulheres em situação de violência, com certeza, vai nos ajudar a implantar políticas públicas mais eficazes em Paraty”, disse, agradecendo ao prefeito Antonio Francisco Neto pela acolhida e ao prefeito de Paraty, Luciano Vidal, por ter incentivado a visita.

