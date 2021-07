Fla e Flu se enfrentam neste domingo em momentos opostos

Flamengo e Fluminense medem forças neste domingo (4), a partir das 16h (horário de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E as equipes chegam em momentos totalmente opostos à partida que acontece na Neo Química Arena, em São Paulo (o estádio foi escolhido pelo Rubro-Negro, que tem o mando de campo, porque o Maracanã está em processo de preparação para a final da Copa América).

Ocupando a 6ª posição com 12 pontos conquistados, o time da Gávea pode ser considerado o favorito para o confronto. O Flamengo vem de vitória de 2 a 0 para o Cuiabá e tenta ampliar a sequência de vitórias para tentar se aproximar do líder Bragantino (que tem 18 pontos).

Apesar do bom momento de sua equipe, o técnico Rogério Ceni tem um problema para o clássico, o meia Diego Ribas, que sofreu lesões tanto no joelho como no tornozelo esquerdos na partida contra o Dourado. E quem pode receber uma oportunidade é o volante Thiago Maia, que saiu do banco para marcar o segundo gol no triunfo sobre o Cuiabá.

Já quem deve retornar à equipe titular é o goleiro Diego Alves, poupado diante do Cuiabá.

Assim, caso Rogério Ceni tome como base a equipe que entrou em campo na última quinta-feira (1), o Flamengo entrará em campo com a seguinte formação: Diego Alves (Gabriel Batista); Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Thiago Maia (Hugo Moura), Gomes e Vitinho; Michael, Bruno Henrique e Pedro.

Em busca de recuperação

Para o Fluminense o clássico representa uma oportunidade de recuperação na competição (na qual ocupa a 13ª posição com 10 pontos). Após fazer um bom início de temporada, garantindo a presença nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, o Tricolor vem tropeçando no Brasileiro (somando uma sequência de quatro partidas sem vitórias).

Isso faz com que o técnico Roger Machado viva um momento de pressão. Uma boa notícia para o treinador é o possível retorno de duas peças importantes de sua equipe, o lateral Samuel Xavier e o atacante Caio Paulista, ambos recuperados de lesão.

Assim, o Fluminense deve entrar em campo com a seguinte formação: Marcos Felipe; Samuel Xavier (Calegari), Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Caio Paulista (Cazares), Gabriel Teixeira e Fred. As informações são da Agência Brasil.