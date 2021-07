Cerimônia aconteceu na sexta-feira, dia 02, data em que a instituição completou 162 anos

Na noite da última sexta-feira, dia 02, a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa realizou a cerimônia de posse da Provedoria e dos Conselhos Consultivo e Fiscal para o biênio 2021-2023. Nesta ocasião, que aconteceu no pátio do hospital, também foi feita a outorga dos títulos da irmandade da instituição. Cerca de 70 pessoas estiveram presentes, com o cumprimento de todos os protocolos sanitários em virtude da pandemia da Covid-19.

O evento contou com a participação de dois convidados especiais, Aildo Virginio Carolino, grão mestre do Grande Oriente do Brasil no Rio de Janeiro, e seu adjunto, André Luis Rosa dos Santos, ressaltando que se trata do órgão executivo maior da Maçonaria no Estado do Rio de Janeiro. Das mãos do grão mestre Aildo, a Santa Casa recebeu uma comenda de reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade. Na oportunidade, também foram homenageadas outras instituições do município: SOS (Serviços de Obras Sociais), Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e Lar da Sabedoria e Fraternidade.

O provedor Getúlio José Pereira foi reeleito para a terceira gestão da Santa Casa e na solenidade firmou seu compromisso, além de empossar os demais componentes da Provedoria e dos Conselhos, entre eles, os ex-provedores Aurélio de Sá Alves e Edson Alves Pimentel.

– No caminho percorrido, iniciado em julho de 2015, alicerçado na tríade desenvolvimento, humanização e sustentabilidade, dentro de uma visão sistêmica, analisamos ambiente por ambiente, buscando identificar as fraquezas e as potencialidades desta centenária Instituição. Trabalhamos mitigando as ameaças e observando cada oportunidade de melhoria, com uma diretoria executiva atuante e alinhada à provedoria, buscamos demonstrar a importância do planejamento, da organização, da direção e do controle na estruturação da Instituição. Pois, entre tantas responsabilidades inerentes ao negócio, somos também a maior empregadora privada do município e fonte asseguradora de centenas de empregos diretos e indiretos – ressaltou Getúlio.

Relatório de Gestão

A data da cerimônia também marcou o aniversário de 162 anos da entidade e ainda o Dia Nacional do Hospital. E para sintetizar os grandes feitos da instituição no último biênio (2019-2021), o diretor executivo, Fernando Moreira, apresentou as principais mudanças, avanços e investimentos realizados nesses novos tempos em que vive a Santa Casa. Para ciência de todo o público, foram entregues exemplares do Relatório de Gestão do período supracitado, em que evidencia os cinco pilares de atuação: Recursos Humanos, Econômico-Financeiro, Assistencial, Infraestrutura e Patrimônio e Tecnologia e Inovação.

O mesmo documento pode ser acessado virtualmente, na íntegra, em: https://www.scbm.org.br/ relatorio-gestao. Nele, também consta a mobilização da Santa Casa contra a Covid-19 desde o início da pandemia, com demonstração de como a instituição foi essencial para manter o funcionamento do comércio de Barra Mansa.

– Com a pandemia, veio o aumento do custo de insumo, a dificuldade de acessá-los, baixas da equipe, afastamentos. Mas a gente percebeu que a cidade precisava da nossa ajuda e apoio. Em parceria com a prefeitura, conseguimos abrir o comércio. Criamos 44 leitos de enfermaria e hoje também temos 22 leitos de UTI. E esses leitos têm ajudado muito para que a cidade funcione e o comércio se mantenha aberto. Desde maio do ano passado, nunca mais Barra Mansa fechou por problema de leito. Então, a Santa Casa teve e tem uma passagem importante nessa luta contra a Covid-19 – salientou Fernando Moreira.

Outro desafio apontado pelo diretor executivo foi a falta de insumos em todo o Brasil em março e abril deste ano. Por isso, a primeira medida foi suspender as cirurgias eletivas para que pudesse ser feita reserva de medicamentos, como sedativos, para a UTI, priorizando os casos de Covid-19. Mas uma solução encontrada, em uma reunião de gerenciamento de crise, reverteu esse cenário.

“Contratamos uma empresa especializada em importação de medicamentos direto da Índia. Conseguimos reabrir o Centro Cirúrgico e batemos recorde de cirurgia em maio deste ano, graças à importação”, frisou o diretor, que completou: “Toda a nossa equipe é impressionante. Ficou de cabeça erguida, enfrentando com coragem todas as adversidades”, parabenizando os colaboradores diante das adversidades da pandemia.

No Relatório de Gestão, além dos investimentos, projetos e realizações já concluídas ou em progresso, estão presentes também os próximos passos que serão dados em todos os setores. “Ao iniciar este terceiro ciclo de gestão, buscaremos estar sempre atentos a essas mudanças, criando e recriando novas formas de gerir a nossa Santa Casa, com profissionais de extrema qualidade e competência e com condições tecnológicas de última geração, manteremos o foco em proporcionar as melhores soluções em saúde aos nossos clientes”, finalizou o provedor, Getúlio Pereira.