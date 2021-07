Conselho Tutelar de Volta Redonda passa a atender através do WhatsApp

O Conselho Tutelar de Volta Redonda passa a atender a partir desta segunda-feira (5) através do WhatsApp. A implantação do aplicativo tem objetivo de levar aos usuários do órgão informações sobre endereço, horário de funcionamento e facilitar o agendamento de atendimentos. A medida ocorre de forma experimental.

O órgão responsável por atender crianças e adolescentes em situação de violação de direitos estará disponível no WhatsApp através dos telefones: 99963-0010 e 99938-1589. A ideia do novo canal de comunicação é automatizar, organizar e responder mensagens rapidamente, dando maior celeridade ao atendimento do Conselho Tutelar na cidade.

Além do WhatsApp, o Conselho Tutelar também atende de forma presencial, por meio de agendamento prévio. Os contatos com o órgão podem ser feitos também através dos telefones: 3339-3337/3339-9610 que funcionam em regime de plantão 24 horas e também pelo número gratuito: 08000250485.