Só no último sábado (3/7) em Nova Friburgo, dos 54 veículos abordados, 52 estavam sendo dirigidos por motoristas embriagados

Neste fim de semana, de sexta-feira a domingo (2 a 4/7), 1.500 motoristas foram abordados pela Operação Lei Seca em 22 blitzes de fiscalização e 693 deles estavam embriagados, ou seja, 46,2%. O total de abordados inclui os motoristas e as pessoas indicadas pelos próprios motoristas para substituir a direção em casos de alcoolemia.

Na região serrana, os índices de alcoolemia foram muito elevados. Nesta sexta-feira (2/7), em Petrópolis, 65 pessoas foram abordadas e 29,24% estavam embriagados. O recorde de sexta-feira foi registrado na Rua Ten. Luiz Meirelles, em Teresópolis, com 43,1% de casos de alcoolemia. Nesta ação, 116 motoristas foram abordados, entre condutores e pessoas convidadas para dirigir seus veículos em caso de alcoolemia, e 50 casos de alcoolemia foram registrados.

No sábado (3/7), em Bom Jardim, dos 84 abordados, 27 estavam dirigindo sob efeito de álcool. Em duas ações realizadas em Nova Friburgo, nesta sexta e sábado, 65 casos de alcoolemia foram registrados. Somente no sábado, dos 54 veículos abordados em Nova Friburgo, 52 estavam sendo dirigidos por motoristas embriagados e apresentaram condutores habilitados para poderem levar o veículo.

– As ações de fiscalizações na região serrana obtiveram índices muito elevados neste fim de semana, por isso seguiremos realizando blitzes em todo o estado para que cada vez menos motoristas continuem dirigindo sob efeito de álcool. Nosso objetivo é salvar vidas – afirma o superintendente da Operação Lei Seca, tenente-coronel Fabio Pinho.

Em outras regiões do estado também foram registrados muitos casos de embriaguez ao volante. Na sexta-feira (2/7), 52 motoristas foram abordados na Ilha do Governador e o índice de alcoolemia chegou a 34,6%. Em Duque de Caxias, dos 59 motoristas abordados, 27,1% estavam alcoolizados. No sábado (3/7), em uma ação na Estrada dos Três Rios, na Freguesia, em Jacarepaguá, 29 motoristas foram flagrados embriagados nos 35 veículos abordados na blitz. Já no domingo (4/7), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, o percentual chegou a 27,4%. Foto: Magno Segllia