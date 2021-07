Motociclista morre em acidente na BR-393, em Paraíba do Sul

Um motociclista, de 47 anos, que não teve o nome divulgado, morreu no final da tarde deste domingo, por volta das 17h20min, ao colidir de frente com um caminhão com placa de Lages (SC), no km 192, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura da cidade de Paraíba do Sul (RJ).

O condutor do caminhão não ficou ferido. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, de Paraíba do Sul. Após o depoimento ele foi liberado. Após ser periciado, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), de Três Rios.