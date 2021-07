Policiais militares apreendem drogas no bairro Coimbra

Agentes da Polícia Militar estavam em patrulhamento no sábado quando depararam com dois suspeitos, de 54 e 29 anos, em atitude suspeita, na Rua Honório Roque, na Rua J, no bairro Coimbra, em Barra do Piraí.

Durante abordagem foram apreendidos com os suspeitos dois pinos de cocaína. Eles disseram que havia comprado as drogas na “boca”. Os agentes foram até o local e conseguiram apreender mais 12 pinos de maconha, três pinos de cocaína e uma tira de maconha.

Todos os envolvidos foram detidos e levados para a Delegacia de Polícia, da cidade. Os dois suspeitos foram ouvidos e liberados em seguida.