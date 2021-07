O Prefeito Aluísio d’Elias e a Secretária Municipal de Educação Ivone Bento participaram nesta segunda-feira, dia 05 de julho, de um evento na cidade de Miguel Pereira com a presença do Ministro da Educação Milton Ribeiro. O encontro também teve a presença do Secretário de Estado de Educação Alexandre Valle, Deputados, Prefeitos e Secretários Municipais de Educação de todo o Estado do Rio de Janeiro.

O Fundo Nacional de Educação FNDE realizou atendimento presencial respondendo diversas dúvidas sobre a assistência técnica e financeira do Governo Federal.

O Município de Quatis estará realizando o diagnóstico do Plano de Ações Articuladas (PAR), um pré-requisito para o financiamento de diversos projetos como construção e reforma de escolas, aquisição de equipamentos e mobiliários, dentre tantos outros.

A comitiva do Prefeito também teve a presença do Secretário Municipal de Governo Lucas Silva e o Técnico da Secretaria de Educação Witalo Trindade, que foram recebidos pelos servidores do Governo Federal.

“Captar recursos do FNDE será uma meta do governo para os próximos meses. Através da assistência financeira do Governo Federal estaremos avançando na garantia da qualidade da educação em nosso município”, defende Lucas Silva.

A Prefeitura de Miguel Pereira recepcionou todos os presentes com um almoço. O evento organizado pelo Prefeito André Português contribuiu com o diálogo entre diversos Prefeitos do Sul do Estado.

“Seguimos com todos os esforços necessários para trazer recursos para o nosso município. A cada encontro com os Prefeitos da nossa região, estamos mais perto da retomada e recuperação do nosso Estado do Rio de Janeiro”, comenta Aluísio d’Elias.