Dois bandidos renderam na madrugada desta segunda-feira, por volta das 2 horas, o motorista de uma carreta, com carga de carne bovina, que estava estacionada no Restaurante Varandão, na altura do km 246, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Os bandidos, armados de revólveres, obrigaram o motorista que estava descansando abrir a porta da carreta. Ele foi rendido pelos marginais que transferiram a carga da carreta para outra que também havia sido roubada.

O motorista, refém dos marginais, foi obrigado dirigir e pegar a Dutra, no sentido Rio de Janeiro. Por volta dss 3 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu uma denúncia anônima de que havia ocorrido um roubo de uma carreta, que seguia pela Dutra, no sentido Rio.

Os policiais rodoviários federais se posicionaram no km 227, da Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara. Quando a carreta se aproximou e percebeu a presença dos agentes empreendeu fuga. Os policiais rodoviários federais foram atrás e encontraram a carreta abandonada pelos bandidos. Apenas o motorista estava dentro da cabine do veículo.

Os sequestradores fugiram e não foram mais vistos. Os policiais acreditam que os dois fugiram com ajuda de comparsas que davam cobertura. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Piraí.