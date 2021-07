Resende terá drive-thru de vacina contra covid-19 nesta terça

Somente pessoas previamente agendadas pela gestão municipal devem comparecer para primeira dose

Mais uma importante etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19 acontecerá na próxima terça-feira, dia 6, em Resende. A gestão municipal promoverá mais um dia de vacinação em sistema drive-thru, na Área de Exposições. Desta vez, a imunização será destinada à aplicação da segunda dose para pessoas vacinadas no dia 13 de abril, com a vacina da AstraZeneca, e para a primeira dose de pessoas com 40 anos ou mais, cadastradas no site da Prefeitura, que residem em locais sem cobertura dos postos de saúde.

A mobilização em sistema Drive-thru será organizada em duas etapas durante o dia. A primeira etapa, das 9h às 13h, será destinada para a imunização com a primeira dose da população agendada com idade a partir de 40 anos. Já em um segundo momento, das 13h30 às 16h30, será voltado para a segunda dose de pessoas vacinadas aos 60 anos de idade no dia 13 de abril.

O cadastramento via site é voltado apenas para os bairros que não possuem a cobertura dos postos de saúde, sendo os seguintes: Manejo; Alvorada; Vila Julieta; Morada da Colina; Mirante das Agulhas; Ipiranga; Jardim Brasília I e II; Tangará; Vila Araújo; Centro; Comercial; Jardim Tropical; Jardim Jalisco I e II; Barbosa Lima; Campos Elíseos; Casa da Lua; Alphaville; Limeira; Monte Castelo; Terra Livre; Nova Liberdade; Sertãozinho; Boca do Leão; Bela Vista.

Neste momento, devem se cadastrar munícipes com idade a partir de 40 anos que residem fora das áreas de cobertura da Estratégia Saúde da Família, através do site institucional da Prefeitura. Para se cadastrar é necessário acessar o site www.resende.rj.gov.br, abrir e preencher um formulário através do banner “Cadastre-se aqui para vacinar contra a Covid-19″. Já as pessoas que residem em áreas de cobertura dos postos de saúde, devem aguardar pelo contato das equipes responsáveis.

– O município realizou, na semana passada, uma ação em Drive-thru voltada para pessoas cadastradas com idade acima de 40 anos. Como não houve tempo e doses de vacina suficientes para contemplar todas as pessoas com esse perfil, mais um Drive-thru será realizado para tentar cobrir por completo a faixa etária. As ações nesse formato estão contribuindo muito para que o município consiga progredir com agilidade, aplicando as vacinas rapidamente após chegarem ao município. A idade dos vacinados é cada dia menor e vamos continuar trabalhando com muito empenho para vencer a doença – comentou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.