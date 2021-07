Troca de tiros deixa cinco mortos em Angra dos Reis

Policiais militares foram verificar uma denúncia na noite de domingo, sobre um baile funk que estava sendo realizado na Rua Francelino Alves de Lima, no bairro Areal, em Angra dos Reis.

Quando as viaturas chegaram para coibir o baile ocorreram troca de tiros entre traficantes e policiais militares. Após a troca de tiros cinco homens foram encontrados feridos. Todos chegaram a ser levados ao Hospital Municipal de Japuíba, mas não resistiram.

No local do tiroteio, os PMs apreenderam uma metralhadora calibre 9mm com dois carregadores; outra calibre .40 com carregador; uma pistola 9mm também com carregador; 28 munições; cinco granadas, quatro rádios de comunicação, 509 pinos de cocaína; 320 tiras de maconha e 80 pedras de crack. (Foto: Polícia Militar)