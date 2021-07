Uma colisão traseira envolvendo dois veículos de passeio deixou o trânsito com retenção no início da tarde desta terça-feira, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Jardim Amália II, sentido Água Limpa, em Volta Redonda.

O Ford Fiesta bateu na traseira de outro veículo. O airbag do veículo foi acionado. Não há informações sobre feridos.