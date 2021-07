Motorista de aplicativo escapa da morte em Paraty

Um motorista de aplicativo, de 25 anos, viveu momentos de terror na madrugada de hoje (6), quando escapou de ser assassinado ao chegar a Paraty, depois de pegar um passageiro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi vítima de uma emboscada já próximo do destino final da corrida, na cidade litorânea.

Segundo a Polícia Civil, depois de abastecer o carro num posto de Paraty, ele prosseguiu para o bairro Mangueira, que seria o destino da corrida. No trajeto, ele foi surpreendido pelo passageiro e outros três bandidos que o aguardavam em um ponto na BR-101 (Rodovia Rio-Santos).

O motorista foi sequestrado e levado em direção à Ilha das Cobras, bairro dominado pelo tráfico de drogas. Ainda segundo apurou a polícia, pouco antes de entrar no bairro os bandidos tentaram atirar na cabeça do rapaz, que teve a mão perfurada ao tentar se proteger. A bala ainda raspou na sua nuca e no seu ombro esquerdo.

O motorista disse que tentou se fingir de morto para não ser baleado de novo, mas os bandidos jogaram álcool em seu corpo. Desesperado para não ser queimado vivo, ele se jogou do carro num riacho e aproveitou a escuridão para fugir e pedir ajuda numa área residência.

A polícia e os bombeiros foram chamados. O motorista foi levado para o Hospital Municipal Hugo Miranda, que não informou seu estado de saúde. Também não havia informações sobre o carro da vítima. A reportagem é do G1.