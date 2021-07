Policiais civis de Barra Mansa capturaram nesta quarta-feira (7) dois suspeitos foragidos da Operação Futebol Clandestino, deflagrada no último dia 23 pelo Ministério Público Estadual. A prisão aconteceu em Porto Real, cidade vizinha.

De acordo com a Polícia Civil, eles estavam em uma casa e tentaram fugir pelos fundos do imóvel, mas foram capturados por agentes que cercavam a residência. Com eles foram apreendidos um fuzil calibre 556, uma pistola 9 mm, diversas munições de calibre .40, 9mm e 556, roupa Ghillie, um veículo roubado, além de diversos pinos de cocaína e trouxinhas de maconha ainda a serem contabilizadas.

Ainda de acordo com a polícia, os presos são suspeitos de participarem do homicídio de um policial militar de São Paulo e um advogado, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. Eles também são suspeitos de integrarem uma facção criminosa que atua em Barra Mansa, Porto Real, Resende e outras cidades do sul do Estado.

Na ocasião da Operação Futebol Clandestino, diversas prisões foram efetuadas e a denominação foi inspirada no nome de um dos grupos de Whatsapp utilizados pelos traficantes para tratar das áreas gerenciadas pelos criminosos na região, no qual tratavam da aquisição e distribuição de drogas, armas, munições, materiais para embalar entorpecentes, bem como para a troca de informações sobre alvos que seriam policiais e traficantes de facção rival em atuação na região. Matéria: Felipe Cury