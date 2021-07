Caminhão tomba na descida da Serra das Araras

Um caminhão carregado com plantas ornamentais tombou na tarde desta quarta-feira, no km 223, da Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

A carroceria do caminhão baú atingiu a mureta de contenção da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente interditou a faixa da esquerda da rodovia.

Uma pessoa ficou ferida e foi atendida no local e liberada em seguida. Segundo os agentes rodoviários, houve tentativa de saque da carga. A pista foi totalmente liberada por volta das 17h20min.