Mercado Popular da Vila Santa Cecília será reformado

Intervenções incluem obras de infraestrutura e revitalização do espaço

Os comerciantes de Mercado Popular da Vila Santa Cecília conversaram nesta semana com representantes da Prefeitura de Volta Redonda para definir o cronograma das obras de infraestrutura e revitalização do espaço. O local vai receber reparo no telhado, substituição da parte elétrica, melhoria no sistema de iluminação e reforma nos banheiros, além de pintura geral.

“As intervenções devem ter início em cerca de 20 dias e por incluir reparos na parte estrutural da edificação, o comércio terá que ficar fechado durante parte da obra, que no total deve durar 90 dias”, afirmou o coordenador do Banco da Cidadania, Fernando Martins, que esteve no local, conversando com os permissionários, na última terça-feira, dia 06.

O encontro contou ainda com representantes das secretarias municipais de Ação Comunitária (Smac) e Infraestrutura (SMI). “A ideia é elaborar um cronograma para as obras junto com os comerciantes para que as vendas sejam interrompidas o menor tempo possível”, reforçou Fernando Martins, contando que o Sebrae vai disponibilizar cursos gratuitos de capacitação para os comerciantes durante o período que os boxes estiverem fechados.

A reforma geral no Mercado Popular da Vila beneficia os mais de cem permissionários dos boxes, sendo oito destinados à alimentação.

Prefeitura planeja revitalizar também os Mercados Populares do Aterrado, Amaral Peixoto e Retiro

Nesta semana, representantes do Banco da Cidadania e da Secretaria Municipal de Infraestrutura também estiveram no Mercado Popular do Aterrado e iniciaram a reorganização do espaço. O objetivo foi melhorar o visual, com a retirada de material disposto em local irregular, para atrair os clientes e promover aumento nas vendas.

“Vamos trabalhar na padronização do layout e na melhoria da acessibilidade nos mercados populares de Volta Redonda. Os próximos a receber a visita da equipe da prefeitura serão os boxes do Retiro e Centro (Amaral Peixoto)”, disse Fernando Martins. Secom/PMVR – Fotos de divulgação