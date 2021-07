A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Saúde Volta Redonda confirmou nesta quarta-feira, mais cinco óbitos decorrentes de Covid-19, elevando o total para 1.049. A pasta ressalvou, no entanto, que das cinco mortes quatro ocorreram em meses anteriores e só agora foram confirmadas. As mortes foram no dia 8 de março, 16 e 30 de abril e dia 29 de junho.