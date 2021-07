Espetáculo poderá ser conferido online e em modo drive-in nos dias 17 e 18 de Julho

O programa Diversão em Cena ArcelorMittal estreia na região Sul Fluminense com uma novidade. “Cinderela: Pocket Show” – clássico de Charles Perrault – será encenada no formato híbrido pela companhia Cyntilante Produções. A montagem terá exibição em modelo drive-in no dia 17de Julho (sábado), às 19h na Área de Exposições, em Resende, e 18 de Julho (domingo), às 11h, no Parque da Cidade, em Barra Mansa. O espetáculo também poderá ser conferido online, ao vivo, na página do Facebook @diversaoemcena, em ambos os dias.

A peça narra as desventuras da jovem Cinderela até o seu encontro com o príncipe. A personagem é obrigada pela madrasta a vestir trapos e forçada a trabalhar como empregada. Com a ajuda de sua fada madrinha, a moça realiza o sonho de ir ao baile real, local onde conhece o seu pretendente.

A Cyntilante Produções é uma premiada companhia teatral em Belo Horizonte – MG, que investe na difusão do teatro musical, especialmente para a infância e a juventude.

Capacidade – Os vouchers para o drive-in estarão disponíveis on-line a partir do dia 13 de Julho (terça-feira) até o dia 15 de Julho (quinta-feira) e podem ser reservados gratuitamente pelo site da Fundação ArcelorMittal. Serão 95 vagas destinadas aos espectadores, das quais 88 destinadas ao público em geral, sete são preferenciais, exclusivas para idosos (maiores de 60 anos), portadores de deficiência, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo e autistas.

Diversão em Cena ArcelorMittal – Considerado o maior programa de formação de público para teatro infantil no Brasil, o Diversão em Cena ArcelorMittal é viabilizado por meio das Leis de Incentivo à Cultura Federal e Estaduais (São Paulo e Minas Gerais). Ao longo de mais de uma década, cerca de 500 mil pessoas já conferiram aos mais de 1,3 mil espetáculos apresentados.

Medidas de segurança contra a Covid-19 – Em decorrência da pandemia, o programa adota o modo remoto e drive-in para apresentação das atrações de maneira segura. Seguindo todos os protocolos sanitários preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para garantir a segurança do público e artistas:

Medidas de segurança para o Público:

– Reserva on-line dos ingressos para o Drive-in

– Locação de grades/lonas para delimitação das vagas com distanciamento social

– Instalação de banheiro químico para público com itens de higienização (álcool em gel)

– Contratação de equipe para controle e receptivo de público e logística (15 recepcionistas)

Medidas de segurança para os artistas:

– Locação de lavatório para equipe técnica e receptivos com itens de higienização (álcool em gel)

– Aquisição de itens de segurança para equipe (Máscara, Álcool Gel, Face Shield, Uniforme)

– Transporte da equipe em van adaptada aos protocolos de segurança

– Hospedagem em apartamentos single para distanciamento social

– Equipe reduzida com no máximo 09 integrantes, incluindo equipe técnica e artistas

– Testagem em todos os artistas participantes

– Uso de máscara Face Shield durante as apresentações.

O Diversão em Cena não abre mão do seu objetivo: contribuir para a democratização da cultura e oferecer uma programação regular de qualidade.

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL

“Cinderela – Pocket Show”

Data: 17 de Julho (Sábado)

Horário: 19h

Local: Área de Exposições (Resende/RJ)

Retirada de ingressos para Drive-in: www.famb.org.br (de 13/07 a 15/07)

Exibição gratuita ao vivo on-line: Facebook @diversaoemcena

Data: 18 de Julho (Domingo)

Horário: 11h

Local: Parque da Cidade (Barra Mansa/RJ)

Retirada de ingressos para Drive-in: www.famb.org.br (de 13/07 a 15/07)

Exibição gratuita ao vivo on-line: Facebook @diversaoemcena

Ficha Técnica:

Texto: Charles Perrault

Adaptação, Direção e Iluminação: Fernando Bustamante

Elenco: Raíssa Alves, Ricardo Sabino, Chris Geburah e Marina Clara

Cenário: Cynthia Bustamante

Figurino: Ricca Costumes