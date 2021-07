Policiais militares apreenderam nesta quinta-feira, um jovem, de 25 anos, e um adolescente, de 16 anos, suspeitos de tráfico de drogas no bairro Jardim Glória, em Três Rios.

Com os suspeitos foram apreendidos 1.309 sacolés de cocaína, uma pistola com 40 munições, R$ 3.874 em dinheiro e um caderno com anotações do tráfico. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, de Três Rios.