Três crianças e dois adultos ficaram feridos em um acidente na noite desta sexta-feira na Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Segundo as primeiras informações, todas as vítimas estavam em um carro, que colidiu contra um ônibus da Viação Sul Fluminense. Os feridos foram socorridos por ambulâncias do Corpo de Bombeiros e levados ao Hospital São João Batista.

Fontes ligadas à unidade médica informaram que uma das crianças precisou ser intubada, enquanto as outras vítimas relataram apenas dores nas pernas e costas.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. Assim que chegarem novas informações, a notícia será atualizada. Felipe Cury (matéria)