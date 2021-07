Encontro virtual reuniu profissionais da rede municipal de ensino e dos setores da Vigilância Epidemiológica e Sanitária da Secretaria de Saúde

A Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou na manhã desta quinta-feira, dia 08, um treinamento online sobre as medidas de prevenção à Covid-19 para o retorno seguro às aulas presenciais, previsto para setembro.

Cerca de 180 profissionais que atuam como diretores gerais e adjuntos na rede municipal de ensino participaram do treinamento, que ainda irá promover uma nova capacitação para professores, cuidadores e auxiliares de educação.

O treinamento virtual, através da Plataforma Zoom, também contou com a participação do Setor de Educação Permanente, da Divisão de Vigilância Epidemiológica e Sanitária da secretaria de Saúde.

A secretaria de Educação considera que o treinamento irá fornecer subsídios aos gestores das unidades escolares, que deverão atuar como multiplicadores das medidas de segurança contra a Covid-19, gerando, assim, mais tranquilidade à comunidade escolar, diante do possível retorno híbrido das aulas, no mês de setembro.

A secretária municipal de Educação, Therezinha Gonçalves, a Tetê, reafirmou que é fundamental o envolvimento dos profissionais da Educação no cumprimento do protocolo de segurança sanitária.

“O treinamento é para que possamos oferecer à comunidade escolar um ambiente adequado às orientações previstas no protocolo de segurança sanitária contra a Covid-19 para o retorno presencial. O primeiro encontro reuniu os diretores que vão multiplicar as orientações nas escolas, mas também teremos uma capacitação em breve direcionada aos professores, cuidadores e auxiliares de educação”, disse.

Tetê destacou que as creches e escolas municipais reabrirão seguindo as medidas de segurança à Covid-19, tendo a disponibilização de álcool em gel (70%), termômetros para aferição da temperatura corporal dos alunos e profissionais e ainda estoque de máscaras faciais de proteção ao vírus.

“As escolas já estão comprando esses materiais, que serão disponibilizados aos alunos assim que o retorno presencial ocorrer a partir de setembro”, disse.

Pais participam de sondagem do retorno às aulas presenciais

A secretaria de Educação está realizando ainda uma sondagem com os pais dos alunos da rede municipal de ensino, para saber a opinião deles sobre o retorno às aulas presenciais.

A secretária Therezinha Gonçalves explicou que a pesquisa ainda está sendo tabulada, mas há um número superior de pais favoráveis ao retorno, entretanto, a secretária mencionou que, caso os pais, sejam contrários ao retorno, os alunos continuarão recebendo o ensino remoto de casa.

“A sondagem é muito importante para a secretaria de Educação mensurara quantos alunos irá receber presencialmente tendo o aval dos pais. Ainda estamos tabulando essa pesquisa, mas cerca de 50% dos pais são favoráveis ao retorno. Aos pais contrários, nós da SME continuaremos oferecendo o ensino online (remoto) a esses alunos, e no caso de não terem acesso à internet também continuaremos providenciando o material impresso”, comentou a secretária.