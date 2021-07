A homenagem é para parabenizar pelo sucesso na atuação durante tentativa de roubo com refém

A tentativa de roubo, seguida de sequestro, em uma loja de celulares no Centro de Angra dos Reis chamou a atenção da população e da imprensa devido a ação rápida e eficaz dos policiais militares do 33º Batalhão e de um policial civil da 166ª Delegacia de Angra. O bom trabalho dos agentes, que conseguiram libertar a vítima sem ferimentos, fez com que o deputado federal Delegado Antonio Furtado protocolasse o pedido de Moção de Aplauso aos profissionais da segurança que participaram da operação.

– Precisamos valorizar o bom trabalho realizado na segurança pública. O desfecho na ação de Angra dos Reis é a prova de que nossos policiais estão empenhados em cuidar da vida das pessoas de bem. A proposta da moção é uma maneira de parabenizar a todos os envolvidos – explicou o deputado.

O pedido de Moção solicitado ainda precisa da aprovação da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara Federal para ser oficializado, o que deve acontecer na próxima semana.

– Além de homenagens, também temos buscado investir em equipamentos e treinamento dos profissionais de segurança do nosso Estado. Já foram mais de R$4 milhões destinados para compra de novas viaturas, coletes balísticos, material para perícia e reforma de delegacias– destacou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.