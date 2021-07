Nesta sexta-feira, dia 09, após diálogo com a equipe da Organização de Procura de Órgãos, sediada na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, mais uma família realizou um ato de amor e generosidade ao próximo, autorizando a doação de órgãos. O paciente teve morte encefálica durante a internação no Hospital Universitário de Vassouras.

A cirurgia para a captação dos órgãos que serão transplantados foi realizada com sucesso. Segundo a coordenadora da organização, Daniela da Silva, foram captados rins pelo cirurgião Fernando Ramos e fígado pelos cirurgiões Adolfo Baamonde e Felipe Roza do Programa Estadual de Transplante do Rio de Janeiro.

Já as córneas foram captadas pela equipe do Banco de Olhos de Volta Redonda. O trabalho também contou com o apoio do Major Medina e Comandante Carlos Chaves, responsáveis pelo transporte aéreo.

De imediato, pacientes que estão na fila única espera em todo o estado já serão contemplados: dois pacientes receberão os rins e um receberá o fígado. Daniela aproveita para ressaltar a importância de informar à família o desejo de ser doador de órgãos e como essa atitude salva a vida de outras pessoas.

– Um único doador pode ajudar até oito pessoas que estão na fila do transplante. A morte é difícil para todos, mas ela também pode ser a chance de uma nova vida para pessoas que estão lutando para viver – destacou a coordenadora.

Outras informações sobre a OPO Barra Mansa – Organização de Procura de Órgãos e Tecidos Humanos podem ser conferidas no site da instituição, em: https://www.scbm.org.br/doacao/opo.