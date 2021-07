Construções irregulares que serviam de apoio para criação de animais foi demolida. No local também havia ligação clandestina de energia elétrica

A Prefeitura de Volta Redonda promoveu a reintegração de posse de área pública às margens do Rio Paraíba do Sul no bairro Volta Grande, nesta quinta-feira, dia 08. A ação conjunta entre as secretarias municipais de Meio Ambiente e Infraestrutura, a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, com apoio da Guarda Municipal, demoliu construções irregulares que serviam de apoio para criação de animais. Além disso, a Light foi informada e fez o desligamento de ligação clandestina de energia no local.

O secretário de Meio Ambiente, Miguel Arcanjo, que coordenou a ação, afirmou que a invasão não é recente, mas o encerramento de um processo administrativo permitiu a reintegração de posse. “O terreno pertence ao município, além disso, é uma área de mata ciliar que foi descaracterizada pelas atividades exercidas ali”, falou.

Ele acrescentou que não havia moradores no local, as construções eram utilizadas como apoio. “A área era utilizada para criar porcos e galinhas, além de plantação de algumas leguminosas e banana. E também tinha um cão. Outro problema era que o terreno também passou a ser utilizado para descarte ilegal de entulho”, disse Miguel, reforçando que, com a chegada do contingente da prefeitura, eles se deixaram o local sem resistência.

Recuperação ambiental – O local será incluído no Programa Municipal de Educação Ambiental, que envolve estudantes das escolas públicas. O objetivo é promover o replantio com mudas características da mata ciliar, oriundas do viveiro municipal. Secom/PMVR – Fotos de divulgação