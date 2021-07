Um jovem de 19 anos, suspeito de ter trocado tiros com policiais militares, na tarde de quinta-feira, no bairro Três Poços, foi preso no hospital São João Batista.

A troca de tiros ocorreu quando os policiais militares tentaram abordar suspeitos e foram atacados. Os suspeitos conseguiram fugir.

Os agentes já estavam na delegacia fazendo o registro da ocorrência, quando foram informados que um rapaz havia chegado ao hospital São João Batista, transferido do Hospital Aurelino Barbosa, de Pinheiral.

Os policiais foram ao hospital e reconheceram o rapaz como um dos participantes no confronto. Depois de ser atendido, o suspeito foi levado para a delegacia de polícia, onde foi indiciado por tentativa de homicídio.