Um trailer pegou fogo agora de manhã na Rodovia dos Metalúrgicos, em frente ao Hospital da Unimed, no bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda. Os bombeiros estão no local. Não há notícias de feridos.

Em razão do trabalho dos militares, o trânsito está muito lento neste momento nos dois sentidos da rodovia. A Guarda de Volta Redonda também se encontra no local organizando o tráfego no sentido siga-pare.