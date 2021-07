A Secretaria de Saúde de Volta Redonda divulgou na tarde desta sexta-feira, mais uma morto por coronavírus. O total agora é de 1.052 óbitos. A cidade tem 34.128 casos confirmados da doença.

Em Barra Mansa não houve confirmação de mortes pelo segundo dia consecutivo, permanecendo o número total em 587. Com 15.719 casos confirmados, a cidade tem 16 pessoas internadas com coronavírus. Os casos suspeitos são 289, também com 16 pessoas internadas.