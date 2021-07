Um acidente envolvendo dois carros e um ônibus na manhã deste sábado, deixou uma pessoa morta, no trecho do bairro Vila Mambucaba (Perequê), em Paraty.

Um dos carros ficou totalmente destruído e com muita fumaça. Ainda não foi confirmado o número de vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e se encontra no local do acidente. O trânsito segue com morosidade no local.