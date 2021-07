O jovem, de 21 anos, sua mulher, de 28, e um dos seus filhos, de 6, receberam alta na manhã deste sábado (10) do Hospital São João Batista, em Volta Redonda, após sofrerem um grave acidente na noite de sexta-feira (9), na Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O carro em que eles estavam se envolveu em um acidente com um ônibus da Sul Fluminense. Outras duas crianças – menina de 7 anos e um menino de 2 – permanecem internadas, sendo que a menina está em estado grave.

Segundo fontes ligadas à unidade médica, a menina foi levada pelos bombeiros ao hospital e logo precisou ser intubada e colocada em ventilação mecânica. Já o menino de 2 teve uma fratura de fêmur esquerdo, identificado após exame de imagem, e a equipe médica avaliava a possibilidade de cirurgia no momento desta publicação.

Segundo relatos de testemunhas, os bombeiros tiveram que cortar a lataria do veículo para que as vítimas pudessem ser retiradas. Nenhum passageiro do ônibus se machucou. Felipe Cury