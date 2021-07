O motorista de um Sandero foi preso em flagrante no fim da noite de sexta-feira (10) por embriaguez ao volante na Avenida Tenente José Eduardo, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Dentro do carro os agentes encontraram um pedaço de maconha (24 gramas) e duas latas de cerveja vazias.

Segundo a Polícia Militar, o condutor passou em alta velocidade na Barreira Fiscal montada na via, quase atingindo um dos agentes. Foi feita a abordagem e, durante a revista, ele disse que é advogado, mas não apresentou nenhuma comprovação.

Ainda de acordo com a PM, ele tentou resistiu à prisão e precisou ser algemado. Ele foi levado ao ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli), onde o médico legista comprovou a embriaguez. Depois, foi levado à delegacia de polícia da cidade, onde foi autuado pelo crime.

Já na tarde de sexta-feira, um homem de 27 anos foi preso por tráfico de drogas na Rua Geraldo Moreira de Freitas, no bairro Santa Clara. De acordo com a Polícia Militar, com o suspeito foram apreendidos 280 pinos de cocaína e 60 sacolés de maconha, além de R$ 30.