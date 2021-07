Volta Redonda recebe obra da exposição ‘Rio de Mãos Dadas’

Município está no roteiro da exposição itinerante do Sistema Fecomércio-RJ que inclui esculturas gigantes em formato de mãos

O Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, recebe neste sábado, dia 07, uma peça da exposição itinerante “Rio de Mãos Dadas”, do Sistema Sicomércio-RJ. A escultura “Hinterlândia é o Centro”, do artista Robnei Bonifácio, foi elaborada com as cores da bandeira da cidade do Rio de Janeiro e contém nomes de diferentes bairros para comentar sobre zonas da cidade que até têm algum contato, mas nem sempre se encontram. A obra pode ser vista no local até o dia 24 de julho.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, esta é uma obra urbana que foi concebida, originalmente, para ser espalhada pela cidade do Rio com intuito de proporcionar um momento de esperança e trazer um pouco de leveza e arte durante a pandemia da Covid-19. “Nos sentimos orgulhosos por Volta Redonda ter sido uma das cidades escolhidas para fazer parte deste roteiro ampliado da mostra”.

“Convidamos a toda população a passar pela Vila Santa Cecília e observar de perto a escultura que impressiona pelo tamanho, são mais de dois metros de altura, e emociona pelo significado. O par de mãos parece clamar, com fé e esperança, por dias melhores”, disse Anderson.

As obras, confeccionadas em fibra de vidro, representam a superação das dificuldades de 2020 e a esperança de retomada da normalidade este ano e serão exibidas em duas etapas: com as mãos separadas, ilustrando o afastamento imposto pela pandemia, e, posteriormente, unidas, simbolizando a esperança da retomada de contatos, planos e afetos em 2021, conferindo duas oportunidades para o público apreciar as obras de diferentes perspectivas.

A exposição “Rio de Mãos Dadas” envolve dez artistas Agrade Camíz, Bruno Awful, Cláudia Lyrio, Igor Nunes, Loo Stavale, Márcia Falcão, Maria Amélia Diegues, Mario Band´s, Robnei Bonifácio e Yhuri Cruz. E peças da mostra também poderão ser vistas em Barra Mansa, Campos dos Goytacazes, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São João de Meriti, Teresópolis e Três Rio. Secom/PMVR

Fotos de Divulgação