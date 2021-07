Polícia apreende pistola e granada com jovem baleado no Açude, em VR

O jovem baleado na noite de sábado (10) no bairro Açude II, em Volta Redonda, portava uma mochila com uma pistola calibre 9 milímetros, uma granada, um carregador com cinco munições e três rádios comunicadores. Ele foi encontrado na Rua A, em uma lanchonete do bairro. Momentos antes, Geraldo Almeida, foi morto a tiros no mesmo bairro.

De acordo com as primeiras informações da PM, ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital São João Batista. Não há informações sobre o seu quadro de saúde. Outra pessoa também foi baleada no Açude II e foi atendida no Hospital do Retiro. No bairro Minerlândia, um jovem de 23 anos também foi baleado e atendido no HSJB, mas sem risco de morte.