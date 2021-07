A prefeitura Municipal de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), informa que nesta segunda-feira (12), vacinará contra a Covid-19 pessoas com 41 anos ou mais, gestantes, puérperas e lactantes acompanhadas das crianças para atualização da caderneta de vacinas. A vacinação contra a Covid-19 será realizada nas unidades de saúde, das 9h às 16h, exceto nas unidades dos bairros: 249, Siderlândia, São João, Vila Mury e Volta Grande.

A segunda dose da vacina AstraZeneca estará disponível para quem se vacinou até o dia 20 de abril e a da CoronaVac para quem tomou a primeira dose até o dia 21 de junho. O município recebeu no sábado, dia 10, 4030 doses. Desse total 2370 serão utilizadas para aplicação da primeira dose e 1660 serão destinadas a aplicação de segunda dose.

A prefeitura informa que a remessa e a divisão das doses para cada município foi determinada pelo Ministério da Saúde. O governo municipal entende que recebeu volume de vacinas muito abaixo do esperado e, principalmente, abaixo do que é capaz de ofertar à população nas campanhas de imunização. Pela capacidade técnica de vacinar mais de sete mil pessoas por dia, será feito pedido de mais vacinas para os próximos dias.

“É importante informar que deve haver um intevalo de 15 dias entre a aplicação da vacina contra a gripe e da covid-19”, orienta o coordenador de Vigilância em Saúde da SMS, Carlos Vasconcellos.

A vacina Influenza, contra a gripe, continua sendo aplicada a todos com mais de 6 meses de idade, a partir desta segunda-feira, dia 12. A continuidade da campanha de vacinação foi possível graças ao envio de nova remessa de vacinas com 20.800 doses, por meio do Governo Federal, que chegaram a Volta Redonda na tarde desta sexta-feira (09).

A campanha atingiu somente no sábado, dia 10, 3.118 pessoas. Foram aplicadas 2943 doses para toda a população e 175 doses para as pessoas acamadas, vacinadas em domicílio pelas equipes volantes de vacinação da SMS. Para esta vacinação da população, foram abertas, exclusivamente, oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF).

Para receber a vacina da gripe ou contra a Covid-19 é necessário levar documento de identidade, CPF ou cartão SUS e comprovante de residência nas unidades de saúde. As pessoas da segunda dose da vacina contra a covid-19 também devem levar o cartão de vacinação.