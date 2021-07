Município completará 67 anos no dia 17 de julho com ações na Vila Santa Cecília

A Prefeitura de Volta Redonda está preparando atividades culturais e de lazer em comemoração ao aniversário de 67 anos no dia 17 de julho. A programação inclui o lançamento do programa “Mulheres de Aço” da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), em parceria com o Governo Federal.

O programa consiste no desenvolvimento de técnicas corporais que visam à prevenção e o enfrentamento contra a violência e será lançado às 10h embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. O lançamento contará com a presença da ex-lutadora de MMA e campeã mundial de jiu-jítsu, Érica Paes, posteriormente o programa ‘Mulheres de Aço’ será oferecido nos polos da Smel.

“Esse projeto é em parceria com o governo federal em que trabalharemos, principalmente, com a parte física e emocional de mulheres, incluindo aquelas que já sofreram algum tipo de violência”, disse a secretária da Smel Rose Vilela.

Ainda dentro da programação haverá um aulão da Melhor Idade para adultos e idosos às 09h com professores e núcleos convidados dos ginásios dos bairros: Açude, Siderlândia e Santo Agostinho. E ainda apresentação de dança de salão, taekwondo, kickboxing e às 11h acontecerá oficinas de recreação com participação de Cosplay.

“Nossa Volta Redonda completará no dia 17 de julho 67 anos. Não vai ser uma festa como gostamos de fazer, ainda estamos em uma pandemia, mas estamos nos preparativos para que possamos fazer uma pequena homenagem com a parceria com a Secretaria de Cultura, Comunicação, e Ação Comunitária. Vamos ter o hasteamento da bandeira com a participação do Corpo de Bombeiros com o projeto ‘Música nas Alturas’, depois teremos um aulão da terceira idade com nossos idosos, todos vacinados, e cumprindo as medidas de prevenção à Covid-19. Além da apresentação do taekwondo e oficinas respeitando o espaçamento seguro”, citou a secretária.

Cultura

Simultaneamente, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) participará do ato cívico – hasteamento de bandeira – às 08h. O projeto ‘Música nas Alturas’ do Corpo de Bombeiros (22º GBM) vai se apresentar pela segunda vez com o apoio da SMC. Há mais de 30 metros de altura o saxofonista militar da corporação vai prestar uma homenagem ao aniversário da cidade.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, comentou que o bairro Açude I vai abrigar a 4ª edição do mutirão de grafitti, artistas vão atuar voluntariamente na criação das obras, tendo o apoio da secretaria e associação de moradores.

“A secretaria de Cultura cede os espaços públicos para a realização dos grafittis em apoio ao mutirão que ocorre de forma voluntária”, disse Anderson.