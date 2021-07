O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta segunda-feira, as margens do Rio Paraíba do Sul, na Rua Argemiro de Paula Coutinho, no bairro Estamparia, em Barra Mansa.

Populares avistaram o corpo e avisaram o Corpo de Bombeiros. O cadáver foi removido pelo rabecão e levado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda. O registro foi feito na Delegacia de Polícia de Barra Mansa.