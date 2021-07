Homem sofre tentativa de homicídio, em Pinheiral

Um homem de 35 anos foi baleado com seis tiros na região do tórax na tarde desta segunda-feira (12) em Pinheiral. A tentativa de homicídio aconteceu na Rua Souza Junior, no bairro Palmeiras.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, ele foi levado ao Hospital de Pinheiral e depois transferido ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Ainda de acordo com a PM, os médicos informaram que as perfurações provocadas pelos disparos foram sem gravidade.

Os agentes conversaram com a vítima na unidade médica e, apesar dos policiais já terem o nome do suspeito de ter atirado, ela não quis informar quem seria o autor dos disparos. Na delegacia, onde a ocorrência foi registrada, foi verificado que a vítima possui cinco anotações criminais por roubo.